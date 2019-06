Ett ökat publiksnitt har lagt grunden för framgångarna, enligt klubben. Foto: Johanna Lundberg/Bildbyrån

Djurgården är en välmående hockeyförening just nu. För femte året i rad gick klubben plus när säsongen skulle summeras.

– Vi är såklart nöjda med att vi för femte året i rad kan visa upp positiva siffror, säger klubbens VD Jenny Silfverstrand till klubbens hemsida.

Tidigare under dagen kom beskedet att Skellefteå AIK backar för tredje året i rad. En klubb som inte har det lika kämpigt ekonomiskt är västerbottningarnas kvartsfinalmotståndare från i våras, Djurgården.

Under tisdagseftermiddagen meddelade Stockholmsklubben att man gjort en vinst på 3,9 miljoner kronor efter skatt.

– Det känns glädjande att vi lyckades höja publiksnittet under grundsäsongen. Vi jobbar hela tiden med att förbättra upplevelsen för våra besökare. Att vi även får fler företag att vilja bli associerade med Djurgården Hockey är bra. Självklart har det lyckade slutspelet även spelat in, säger Djurgården Hockeys VD Jenny Silfverstrand till klubbens hemsida.

Förbättrad företagsförsälningar, NHL-pengar, ett ökat publiksnitt i kombination med ett långt slutspel är det som lagt grunden till det fina resultatet, skriver klubbens på sin hemsida.