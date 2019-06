I natt kom beskedet att Andreas Englund förlänger med Ottawa. Men under gårdagskvällen kom också ett par andra svenskbesked som rör klubben.

I natt förlängde Andreas Englund med Ottawa. Igår blev det också helt klart att Erik Karlsson inte återvänder till klubben, eftersom han i stället skrev på för åtta nya år i San Jose. Men det stannade inte där, med svensknyheter kring Senators.

Igår meddelade klubben nämligen att Magnus Pääjärvi lämnar efter 27 poäng på 115 matcher för klubben. Han får se sig om efter en fjärde NHL-adress. Det går dock KHL-rykten kring svensken.

Enligt Otttawa-Suns Bruce Garrioch ska general manager Pierre Dorion dessutom ha sagt att han förväntar sig att målvaktslöftet Marcus Högberg blir kvar i Ottawa och att han kommer förlänga inom kort. Därmed kommer klubben ha tre svenska målvakter även nästa år. Förutom Högberg har Anders Nilsson och Filip Gustavsson kontrakt.

Oscar Lindbergs framtid är mer osäker. Där diskuteras det fortfarande om en förlängning.

Marcus Hogberg is expected to sign by the end of the week. #Sens

— Bruce Garrioch (@SunGarrioch) June 17, 2019