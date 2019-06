Foto: Ronnie Rönnkvist / Bildbyrån

Han gjorde succé på University of Denver. Nu hoppar den tidigare JVM-målvakten Filip Larsson av skolan och hoppas på chansen i AHL – och möjligheten att få träna med veteranmålvakten Jimmy Howard.

– Skulle jag få chansen så har jag möjligheten att lära av honom både i gymmet och på isen. Att se och lära från honom skulle vara viktigt, säger Larsson till hockeysverige.se

NACKA (HOCKEYSVERIGE.SE)

När hockeysverige.se intervjuade Filip Larsson strax efter nyår hade han just kommit tillbaka efter en ljumskskada. Resterande tiden på University of Denver kan skrivas som succé. Den 20-åriga målvakten med Boo som moderklubb togs ut NCAA:s All Star rookieteam och belönades efter säsongen med ett treårskontrakt med Detroit som draftade honom i sjätte rundan 2016.

Treårskontraktet innebär också att han kan få chansen att träna med en av NHL:s mest erfarna målvakter, Jimmy Howard.

– Nu är jag inte säker på att det ska hända, men det jag hört är att jag ska köra med en målvaktstränare i slutet av juli. Då kan det vara så att Howard tränar där också, berättar Filip Larsson då vi ses för en intervju inne i Sickla köpcentrum.

Larsson fortsätter:

– Skulle jag få chansen så har jag möjligheten att lära av honom både i gymmet och på isen. Att se och lära från honom skulle vara viktigt. Dessutom får jag en målvaktstränare där som hjälper mig med förberedelserna inför säsongen. Det är planen.

”SKULLE VARA STORT ATT FÅ KÖRA MED HONOM”

Filip Larsson har även träffat Jimmy Howard tidigare.

– Ja, jag har hälsat på honom tidigare då jag var skadad. Det var i Detroit förra året då jag skulle kolla min ljumskskada. Han verkade väldigt trevlig och vi stod och pratade några minuter. Det var coolt.

Vad tror du det skulle betyda för dig som målvakt att få träna med en sådan kille?

– Han har spelat över tio säsonger där så jag tror att det skulle vara viktigt för mig att se hur han tränar. Jag har aldrig sett eller tränat med någon NHL-målvakt förut, att då se vad som funkar för honom och kanske ta några idéer från honom som funkar i NHL kan hjälpa mig i starten där borta.

– Det skulle vara jäkligt stort att se honom träna och även få köra med honom. Att han dessutom skulle tycka det är okej att träna med mig är coolt.

GJORDE SUCCÉ

Förra säsongen blev splittrad för 20-åringen. Under första halvan av säsongen drogs han alltså med ljumskproblem, men efter jul var han tillbaka i spel och vårsäsongen blev riktigt lyckad för honom.

– Säsongen kändes bra efter det att jag kommit tillbaka även om jag inte kände mig i full form förrän i mars eller något. Det tog ett tag efter skadan att spela bra igen. Sista fem matcherna och hela slutspelet kändes riktigt bra.

– Jag tog över förstaspaden (från Devin Cooley) och fick stå dom flesta matcherna. Det gick grymt bra.

Filip Larsson hade även på våren en del känningar i sin opererade ljumske.

– I början när jag körde ”back to back”-matcher exempelvis lördag och söndag kunde jag känna på söndagskvällen och under måndagen att ljumsken var lite sliten och öm, men det var ingenting som gjorde direkt ont.

– Det påverkade inte min hockey någonting och det gick över på tisdagen. Efter februari kände jag ingenting.



Vad som låg bakom hans fina säsongsavslutning har han inget bra svar på.

– Jag vet inte, men jag fick självförtroende i slutet av grundserien och för första gången spela flera matcher i rad. Som målvakt ger det en ”boost” för självförtroendet. Tidigare hade jag fått dela ansvaret med den andra målvakten. Allt började falla på sin plats och jag kände mig bra helt enkelt.

– Man får det här flytet, vet långt innan matchen att man ska spela och får då möjligheten att förbereda sig på annat sätt. Det gick också bra i varje match och då är det enkelt att fortsätta på den vägen. Jag tror att just kontinuitet är det viktigaste för oss målvakter.

SKOLA OCH HOCKEY – EN JOBBIG KOMBINATION

Förra säsongen gick Filip Larsson på University of Denver, men kombinationen hockey och skola var inte den perfekta lösningen för förre Djurgårdsmålvakten.

– Jag tycker att det var ganska svårt. Nu tog inte jag så många kurser eftersom jag ville fokusera på hockeyn, men vissa dagar hade vi lektioner mellan åtta och tolv. Sedan skulle man skynda sig till lunchen. Det var knappt jag hann äta innan det var att skynda sig till fysen och efter det träna.

– Efter träningen kunde man inte sitta och slappa med skridskorna på. Då var det full fart till lektionen som började fyra. Det var mycket fläng och stress. Jag fick aldrig det här lugn och ro som också behövs.

Det var ingen miljö som passade dig med andra ord?

– Nej, jag gillar att ta det lugnt, säger Filip Larsson med ett leende.

Tanken var att han skulle gå på University of Denver fyra år.

– Alla går fyra år, men jag hade tänkt att vara där två år eftersom dom trodde att jag eventuellt skulle bli sajnad, vilket jag själv också trodde.

– Nu gick det så pass bra samtidigt som jag kände att det inte passade mig perfekt med college i kombination med hockey. Jag var också sugen på att få hela den här biten med målvaktsträning, hur man kan förbereda sig utan att känna någon stress och så vidare.

– Tiden jag skulle lagt på lektioner, som är en ganska stor del när man går på Universitet i USA, kan jag nu lägga på att träna och ta hand om kroppen. Om man som jag har haft en ljumskskada vill man verkligen ta hand om den.

– Vissa dagar då jag gick på skolan kunde jag inte rehabilitera någonting. Då kände jag att det skulle vara bra för mig att komma till en miljö där jag inte behöver stressa utan kan ta hand om kroppen och njuta av att spela hockey.

VILL SPELA I AHL

Kommande säsong kommer Filip Larsson spela för Grand Rapids i AHL.

– Det är förhoppningen, om jag inte hamnar i East Coast. Mitt mål är att spela i Grand Rapids. Av det jag förstått vill dom även ha en kille där som är lite mer rutinerad och kanske agerar lite som en mentor. Sedan får jag se och lära. Målet är att ta över och få så många matcher som möjligt.

Sökte du dig själv till Grand Rapids eller var det organisationen som i första hand ville ha dig dit?

– Det var ömsesidigt. Jag sa ”om ni vill ha mig är jag intresserad av att komma dit”.

– College var inte det perfekta för mig utifrån att både plugga och spela hockey. Hockeybiten på college är perfekt. Det är världsklass på coacher, matcher och fys-delen, men det var andra bitar jag ville göra på annat sätt.

Detroit har tre svenska målvakter i draftade. Det handlar förutom Filip Larsson även om Almtunas Jesper Eliasson och Timrås Victor Brattström. Samtliga tre målvakter har faktiskt samma agentur, A.M.A. Sports Agency

– Målvaktsscouten kanske gillar A.M.A:s målvakter, men jag vet faktiskt inte. Det är lite kul att vi är så pass många svenska målvakter.

”VILL INTE SÄTTA FÖR HÖGA MÅL”

Tränar ni tre ihop någonting?

– Nej, men jag känner Victor rätt okej. Vi har träffats några gånger på olika camper. Jesper träffade jag första gången förra sommaren.

Om du blickar fram emot nästa säsong, vilka mål sätter du upp, AHL, NHL eller hur går tankarna?

– Jag vill inte sätta för höga mål utan ser det realistiskt. Dom tror på mig i AHL med Grand Rapids så mitt mål är att spela där, göra det bra och efter ett tag få mer och mer matcher.

– Jag kommer ha en bra målvakt att tampas med så att få så många matcher som möjligt kommer alltid vara målet, men även att utvecklas.

VET INTE VEM SOM BLIR KOLLEGA

Är det klart vem den andra målvakten i Grand Rapids blir?

– Nej, det har varit dött om det. En från förra säsongen har dragit till KHL (Harri Säteri) och den andra (Patrik Rybar) har inte fått något nytt kontrakt. Grand Rapids väntar antagligen på ”free agent”- marknaden efter 1:a juli. Då ska det bli ganska intressant att se vad som händer.

Finns det någonstans i bakhuvudet att du kanske kan få chansen i NHL redan nästa säsong?

– Jag har inte tänkt så långt faktiskt och brukar inte sväva iväg. Jag har alltid sett till säsongen som kommer och där det är tanken att jag ska spela.

– Först och främst ska jag spela bra i AHL. Om det skulle blir bättre än så måste det ha gått riktigt bra, över mina mål till och med. Blir det så är det bara kul.

– Jag kan inte, som aldrig spelat en professionell hockeymatch, säga att jag ska spela i NHL. Mitt mål är AHL och det är där jag tycker det är en rimlig chans för mig att få spela och bli bättre. Jag vet också att det kommer bli en anpassningsperiod eftersom det är en stor skillnad på att spela professionell hockey och collegehockey, avslutar Filip Larsson.