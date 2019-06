Patrik Hersley blir kvar i KHL men inte i SKA St. Petersburg bekräftar hans agent för nyhetsbyrån TASS.

Det har talats om en hemkomst till Malmö men det har setts som ett långskott. Nu är det klart att Patrik Hersley stannar i KHL. Han lämnar storklubben SKA St. Petersburg men är klar för en ny klubb i storligan.

Vilken klubb det rör sig om är inte klart just nu. Han kommer presenteras inom kort, bekräftar hans agent för nyhetsbyrån TASS på tisdagen. 32-åringen kom till St. Petersburg under säsongen 16/17 och har där gjort succé. Han vann Gagarin Cup 2017 och backarnas skytteliga i KHL säsongen därpå.

Hersley sköt förra säsongen 14 mål och gjorde 33 poäng på 36 matcher. Ett skapligt facit för en back…

