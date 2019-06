Han har tidigare omgärdats av trejdrykten. Nu står det klart att Jacob Trouba byts bort från Winnipeg till New York Rangers i utbyte mot Neal Pionk och ett förstarundeval i helgens draft.

Jacob Troubas vara eller icke vara i Winnipeg har varit omdiskuterad de senaste säsongerna. Den amerikanske stjärnbacken tvingade förra sommaren klubben till skiljedomstol för att komma överens om ett nytt kontrakt, ett kontrakt som löper ut till sommaren.

Med utgående kontrakt på forwardsstjärnor som Patrik Laine och Kyle Connor rapporterade TSN:s initierade reporter Frank Seravalli att Jets skulle göra sig av med Trouba för att få plats med Laine och Connors nya kontrakt.

Nu står det klart att så också blir fallet. Under natten mellan måndag och tisdag meddelade Jets att man trejdat till sig den amerikanske VM-meriterade backen Neal Pionk och ett förstarundeval i helgens draft från New York Rangers i utbyte mot Trouba.

– Vi skulle älskat att behålla alla spelare och hade önskat att vi hade haft lönetaksutrymmet för att behålla alla spelare till de kontrakt som de förtjänar. Jag hade velat göra ett nytt försök med det lag som vi ställde på banan, men det här är den hårda verkligheten, säger Jets general manager Kevin Cheveldayoff till klubbens hemsida.

Med ett utgående kontrakt förväntas nu Trouba, som blir restricted free agent i sommar, skriva ett långtidskontrakt med Rangers.

– Han kommer att komma hit och få ett stort förtroende. Han är väldigt mångsidig. Vi kan se honom spela i alla spelformer och vara en stor del av det här laget framöver, säger Rangers general manager Jeff Gorton enligt Sportsnet.

Den gångna säsongen stod Trouba för 50 poäng (8+42) på 82 grundseriematcher för Jets. Det är backens bästa poängnotering under sin hittills sex säsonger långa NHL-karriär.

Åt andra hållet går den VM-meriterade backen Neal Pionk, 23, och ett förstarundeval i den stundande NHL-draften. Även Pionk blir restricted free agent till sommaren.

– Han (Pionk) är en ung spelare som vi tror kommer att fortsätta att utvecklas. Vi tror att han kommer att komplettera vårt lag väldigt, väldigt bra, säger Cheveldayoff.

TRANSACTION: The Winnipeg Jets have acquired D – Neal Pionk and a first-round selection, 20th overall, in the 2019 NHL Draft from the New York Rangers in exchange for D – Jacob Trouba.

— Winnipeg Jets PR (@WpgJetsPR) June 17, 2019