Leksands tränare Lars Stenmark har fått in två nya pusselbitar i lagbygget. Foto: Johan Löf/Bildbyrån

Leksand kunde under tisdagen presentera två nya pusselbitar i SDHL-bygget. Moa Viklund värvas in från Brynäs medan forwarden Karolin Malmquist förlänger med dalaklubben.

Leksand har tappat en hel del tunga namn under sommarens silly season. Landslagsmeriterade Anna Borgqvist, Maja Nylén-Persson och Sofia Engström har samtliga lämnat laget, medan målvakten Julia Åberg tagit ett uppehåll från hockeyn.

Nu får dalaklubben in lite välkommen förstärkning. Från Brynäs hämtas forwarden Moa Viklund in.

– Det känns bra att få in Moa, hon passar väl in i vår profil med rätt ålder och rutin från SDHL. Dessutom är det trevligt att få in lite norrländskt blod i vår grupp, säger tränaren Lars Stenmark till klubbens hemsida.

”BRA KARAKTÄR”

Samtidigt meddelar Leksand att man förlänger kontraktet med 18-åriga forwardslöftet Karolin Malmquist.

– Karolin har en bra karaktär och gör alltid ett bra jobb. Hon besitter en stor utvecklingspotential och blir intressant att följa i vinter, säger Stenmark.

Både Malmquists och Viklunds kontrakt gäller över säsongen 2019/20.