Braydon Coburn stannar i Tampa. Foto: Winslow Townson-USA TODAY Sports

Hans kontrakt skulle ha löpt ut den 1 juli. Nu meddelar Tampa Bay Lightning att backveteranen Braydon Coburn skrivit på ett nytt tvåårskontrakt med klubben.

Braydon Coburn trejdades till Tampa Bay Lightning under våren 2015. Sedan dess har veteranbacken varit en del av Lightnings backuppsättning och snittade den gångna säsongen 16 minuter per match under de 74 grundseriematcher han spelade för Lightning.

”DET HÄR ÄR VÅRT HEM”

Backens kontrakt skulle löpt ut den 1 juli, men nu står det klart att 34-åringen blir kvar i Lightning. På sin hemsida meddelar man att Coburn signerat ett nytt tvåårskontrakt med klubben.

– Att få vara en del av det här laget och organisationen har varit en ära ända sedan jag kom hit. Det här är vårt hem. Vi älskar Tampa och allt vad det innebär.

– Vi har ett fantastiskt lag här och jag vill vara en del av det. Det känns som att det finns något oavslutat här och det är också något jag vill vara en del av, säger Coburn till klubbens hemsida.

Under sina 14 säsonger i ligan har Coburn spelat 924 matcher. Backen draftades av som åttonde spelare totalt i NHL-draften 2003 av Atlanta Thrashers.

Den gångna säsongen hade 34-åringen sin bästa säsong i Lightningtröjan, då ahn noterades för 23 poäng (4+19) på 74 matcher. I slutspelet noterades veteranen för ytterligare en passningspoäng på två matcher.

Det nya kontraktet har en lönetaksträff på 1,7 miljoner dollar per säsong.