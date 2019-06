Corey Perry köps ut av Anaheim. Foto: John Hefti-USA TODAY Sports IBL

En era är över i Anaheim. Efter 14 säsonger och över 1 000 matcher så köps nu ikonen Corey Perry ut av klubben. Det meddelade Ducks under onsdagskvällen.

Efter 14 säsonger och totalt 1 106 matcher för klubben är nu Corey Perrys tid i Anaheim över. Under onsdagskvällen meddelade Ducks att man valt att köpa ut 34-åringen från de två sista åren på hans kontrakt. Perry hade en lönetaksträff på 8,625 miljoner kronor under de två resterande åren.

– Det här är ett av de svåraste besluten jag någonsin varit tvungen att ta under mina 44 år i NHL. Corey gav sitt allt för den här organisationen i 14 år, säger klubbens general manager Bob Murray i ett pressmeddelande enligt Sportsnet.

Perry draftades av Anaheim i förstarundan, som 28:e spelare totalt, i draften 2003. 2005 slog han sig in i laget och har sedan dess representerat Kalifornienklubben. De senaste sex säsongerna har kanadensaren agerat assisterande lagkapten i Ducks.

MEST VÄRDEFULLE SPELARE 2011

De senaste säsongerna har poängproduktionen dalat påtagligt för Perry. Den gångna säsongen noterades den tidigare Hart Trophy-vinnaren endast för tio poäng (6+4) på 31 matcher. 34-åringen missade stora delar av säsongen på grund av en knäskada.

Under sina 1 106 matcher i Duckströjan producerade Perry 865 poäng (408+457) och noterades för totalt 1 286 utvisningsminuter. 2007 var kanadensaren en vital del av det Ducks-lag som gick hela vägen och vann Stanley Cup, efter att ha besegrat Ottawa i finalserien.

2011 vann Perry NHL:s skytteliga med sina 50 fullträffar och tilldelades således Maurice Richard Trophy. Samma år utnämndes han även till ligans mest värdefulle spelare, då han fick ta emot Hart Trophy.

– Tillsammans med hela Ducks organisation vill jag tacka Corey Perry för hans fantastiska insatser för klubben. I många år visade Corey vad det innebar att vara en Duck genom att spela ett aggresivt och obevekligt spel samtidigt som han visat medkänsla för hela Orange Countys community, säger Ducks ägare Henry och Susan Samueli i ett uttalande.

I och med utköpandet av kontraktet blir Corey Perry unrestricted free agent den 1 juli.