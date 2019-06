Både Petr Mrazék och Curtis McElhinney förväntas lämna Carolina. Foto: Charles LeClaire-USA TODAY Sports

Carolina Hurricanes charmade stora delar av hockeyvärlden den gångna säsongen. Nästa säsong ser man ut att bygga vidare på framgångarna med två nya målvakter, då både Petr Mrazek och Curtis McElhinney förväntas lämna.

Det är mindre än två veckor kvar innan marknaden för free agents slår upp sina portar för de 31 NHL-klubbarna.

Två spelare som nu förväntas testa lyckan på den fria marknaden är succélaget Carolina Hurricanes båda målvakter Petr Mrazek och Curtis McElhinney.

För NHL.com berättar klubbens general manager Don Waddell att klubben försökt förlänga med målvaktsduon, men att supportrarna förmodligen kan förvänta sig ett nytt målvaktspar när säsongen drar igång igen till hösten.

– Vi har försökt att förlänga med dem, men det ser inte ut som att vi kommer kunna göra det med någon av dem. Om vi inte lyckas (innan 1 juli) kommer vi att kolla vad som finns på free agent-marknaden, säger Waddell till sajten.

KAN ÅTERVÄNDA ÄNDÅ

Waddell utesluter dock inte att någon av Mrazek eller McElhinney kan skriva på för klubben efter att det nuvarande kontraktet löpt ut.

– Ibland testar killarna marknaden för att se ungefär var de står. Vi vill ha tillbaka båda, det har jag varit öppen med. Men just nu finns det inga avtal på plats med någon av dem, säger Waddell.

Noterbara målvakter som blir unrestricted free agents i sommar, det vill säga spelare som blir fria att skriva på för vilken klubb de vill, är bland andra Sergej Bobrovskij, Robin Lehner och Semyon Varlamov.

”FÖRSTAMÅLVAKTEN” KÖPS UT?

Petr Mrazek noterades för en räddningsprocent på 91,4 och släppte in 2,39 mål per match under de 40 matcher han spelade den gångna säsongen. Veteranen McElhinney stod 33 matcher, räddade 91,2 procent av skotten han ställdes mot och släppte in 2,58 mål per match.

Lagets tredjemålvakt, Scott Darling, förväntas sedan tidigare att köpas ut från sitt kontrakt med klubben. Målvakten, som värvades för att axla förstamålvaktsrollen i laget, har två år kvar på sitt kontrakt.

30-åringen har en lönetaksträff på 4,15 miljoner dollar den kommande säsongen.