Hockeyintresset är stort i Oskarshamn och har varit så under lång tid.. Förre tränaren Joakim Fagervall har till och med döpt om stan till "Lilla Neapel". Foto: Bildbyrån

Sällan har en nykomling varit så nederlagstippade som Oskarshamn är inför nästa säsong. Men riktigt så illa som alla tror behöver det inte gå menar Oskarshamns-tidningens och Barometerns Christian Gustafsson. Och publiken lär inte svika i första teget heller.

— Även om du räknar på kommunen så är det var tionde invånare som går på hockey en, två gånger i veckan. Det är väl typ Leksand som kan matcha det.

Journalisten Christian Gustafsson har bevakat IK Oskarshamn 18 år i rad för Oskarshamns-Tidningen och Barometern. Få utanför Be-Ge Hockey Centers fyra väggar känner klubben bättre än honom. Nu står föreningen för sin största utmaning genom tiderna när SHL väntar till hösten.

Dina spontana intryck av Oskarshamn hittills inför nästa säsong?

— Det är lite speciellt med Oskarshamn eftersom det är första gången och de flesta säger ju att det inte har gått upp någon så här oväntad liten nykomling sedan Väsby 87. Jag skulle säga att det nästan är ännu mer osannolikt nu. Det är så mycket svårare nu. På den tiden gick det att slumpa sig upp när alla spelare hade jobb vid sidan av och det var inte de här ekonomiska klyftorna, säger Christian Gusafsson och fortsätter:

— Idag ska det inte vara möjligt för en stad som Oskarshamn att ha ett lag i SHL, egentligen. För att det finns ingen högskola, det finns inget universitet. Det finns inget som lockar här egentligen. Därför tycker jag det är fantastiskt bra gjort av klubben att ta det här steget som känts omöjligt att ta genom åren.

CHOCKADE HOCKEYSVERIGE

Oskarshamn chockade hela Hockeysverige under våren när de först slog ut AIK och sedan Timrå på sin väg mot SHL. Gustafsson beskriver en stad i eurofori under kvalresan.

— Det blev verkligen en vår att minnas för all framtid här. Nu har det sjunkit in mer och mer och nu börjar folk inse att det är lättare sagt än gjort att bygga ett bra SHL-lag när man är ett lag som har den statusen och det renommét som Oskarshamn har nu.

— Alla förutsätter ju att de ska komma sist och ta typ tre poäng och att de ska vare en slagpåse utan dess like. Som jag fattar det så har det där spridit sig till spelare och till tänkbara nyförvärv.

Christian Gustafsson fortsätter:

— Nu har inte jag någon direkt insyn i vad Daniel Stolt (Sportchef) ringer för samtal. Men vad man hör så är det verkligen att det är skitsvårt att få etablerade spelare till ett lag som Oskarshamn. Det kunde man ju fatta, men jag tror att det är ännu svårare än vad de trodde.

Journalisten efterlyser en ”statementspelare”, en spelare som går i god för projektet. Men någon sådan har klubben ännu inte lyckats landa. Visserligen har man kontrakterat den rutinerade målvakten Fredrik Pettersson Wentzel. Men ingen utespelare som kan leda styrkorna.

— Det sägs att de var med och budade på Johan Fransson med ett högt bud, men han valde Leksand. De var med på den här (Aaron) Irving från Norge som gick till Örebro och gav ett högt bud till honom. Men han nobbade, och det har nog varit väldigt många, där de har försökt att betala bra, men det går inte. Alexander Johansson från Färjestad har sin släkt i Oskarshamn, men han valde Tyskland istället.

SVÅRT MED SVENSK SPETS

Utöver Pettersson Wentzel så är de mest spetsiga nyförvärven tre nordamerikaner. Jake Newton, David Goodwin och Tyler Kelleher.

— De kan vara svinbra, de kan vara tokfloppar. Det är omöjligt att säga så här långt.

— Jag skulle säga att i skrivande stund så är inte laget bättre än vad det laget som gick upp var. Jag skulle säga att det är på ungefär samma nivå just nu. Men då ska det fortfarande in tre-fyra spelare till som ska vara spets. Så de värvningarna blir ju enormt viktiga.

Tror du de kommer få in de här spetsspelarna?

— Det är såklart svårt att säga. Inte den här spetsen de kanske skulle ha behövt eller som de hoppades på. Jag tror det kommer landa i att antingen får de betala ett överpris för någon spelare, eller så blir det utländska spelare.

— Så som jag har fattat det så vill tränarna ha fler svenskar, det är ett ganska avancerat spelsystem. Att förmedla det till kanske sju utländska spelare, det blir ytterligare ett svårighetsmoment. Men vill de ha spets får de nog ta nordamerikaner i slutändan och jag skulle gissa att det landar på något sådant.

— Sen tror inte jag att Oskarshamn kommer bli den slagpåse som många tror. Man hör redan nu att folk dömer ut dem fullständigt. Men det kommer nog vara ett ganska anonymt lag namnmässigt.

GRUNDMURAT INTRESSE

För de allra flesta nykomlingar i en serie är det inget större problem att locka publik i början. Men om förlusterna radar upp sig och lagen ovanför i tabellen springer ifrån brukar publikintresset sjunka. Men Christian Gustafsson tror inte att den risken är jättestor i Oskarshamn, även vid tunga motgångar.

— Hockeyintresset i stan är grundmurat stort. Jag tror det är få orter som per capita kan uppbringa ett bättre snitt. Förra året var snittet klart över 2 500 och då bor det 17 000 i stan och 26 000 i kommunen. Även om du räknar på kommunen så är det var tionde invånare som går på hockey en, två gånger i veckan. Det är väl typ Leksand som kan matcha det.

— Det är en sak som glöms bort ofta, det är ett jäkla hockeyintresse i den här stan. Joakim Fagervall brukar nämna Oskarshamn som det hockeytokigaste ställe han varit på, han har döpt det till ”Lilla Neapel”.

— Är du hockeytränare så kan du inte gå på stan här, det är ett enormt hockeyintresse.

Han berättar att klubben sålt massor årskort och stängde försäljningen av sittplats för att kunna sälja biljetter i dörren.

— Bara det borgar ju för att det kommer vara folk på matcherna även om det kommer gå dåligt. Det är klart att det inte kommer vara fullsatt varje gång, men det finns en nyfikenhet här. Min pappa exempelvis köpte ett årskort, för det är enda gången i livet han kommer se Frölunda, Djurgården och de här. Det är mer det som är intressant, än att det ska gå jättebra för Oskarshamn. Så tror jag många tänker.

— Intresset kommer nog finnas ändå, för SHL liksom. Man ska komma ihåg att det är stort här att Oskarshamn har gått upp i SHL. Bara det faktumet skiljer lite från exempelvis Timrå, när de går upp så är det inte så stort med SHL, för de har varit där tusen gånger förut. Men här är det första gången, så här kommer det finnas en nyfikenhet som håller i sig längre än några veckor.

LÄR BEHÅLLA OMTALADE SPELSYSTEMET

Oskarshamn nådde sina framgångar förra säsongen med ett vågat och omtalat spelsystem som överraskade motståndarna.

— Alla har redan dömt ut det här laget som toksist. Men sen kan man säga samtidigt att Timrå förra året, de tog 44 poäng. Jag var uppe där och gjorde reportage i samband med kvalet och de tyckte ändå att de gjort en ganska bra säsong. De hade en målvakt som släppte in mycket mål, men de förde ändå matcher och det var mycket hedersamma förluster.

— Det laget slog Oskarshamn ut, som jag tycker rättvist. Ser man till det så, varför skulle Oskarshamn ta tre poäng när Timrå tog 44 förra året med ganska jämnbördiga lag.

— Ibland tänker jag, överskattar man SHL, att SHL inte är så fullt superbra som alla säger.

Gustafsson tror också att de kommer fortsätta med det vinnande spelsystemet i SHL.

— Det är extra kittlande med det här spelsystemet. Jag gissar att de kommer behålla det, det var det som överraskade i kvalet och var svårt att försvara sig mot för de andra. Så jag tror de kommer fortsätta, men givetvis kommer de bli synade på ett annat sätt när de möter mycket bättre motstånd.

— Det kan bli både deras stora fall och deras stora framgångsvapen. De behärskar det såpass bra, det är så mycket spelare kvar från förra året. Om jag ska vända på det en gång till så tror jag att om de ska lyckas i SHL och till och med undvika de två sista platserna, då är det nog tack vare sitt speciella sätt att spela.

Tror du den här ”Vi mot världen-känslan” kan hjälpa laget?

— Absolut. Det var ju den som tog dem upp på något sätt. Det var det här att ingen trodde på dem och det kommer ju bli på samma sätt nu, ännu mindre att någon tror på dem.

— Det är ju en nackdel att ingen tror på dem att få spelare går dit, uppenbarligen. Men det är ju alltid en fördel att ha den här klassiska svenska grejen att du ska slå ur underläge och ingen tror på dig.

— Det har väl varit Oskarshamns stora fördel och anledningen till att de kunnat hänga kvar 23 år i allsvenskan, ingen har ju någonsin trott på dem även om de haft ett jättebra lag, jättebra tränare och legat tvåa i tabellen. Ändå har motståndarna tyckt att ”Oskarshamn ska vi ju städa av”. På något sätt har de aldrig fått det här erkännandet och det tror jag de haft en väldig nytta av.

KOMMER VARA UNDERSKATTADE

Christian Gustafsson utvecklar sitt resonemang.

— De kommer ju vara underskattade varje kväll och alla motståndare som tappar poäng mot Oskarshamn kommer ju få höra det av publik, media och experter.

— En viktig detalj tror jag kommer bli, inte nödvändigtvis den spets de får in, utan snarare de befintliga spelarna. De som är kvar, nu har ju några stycken lämnat. De är många spelare som hade tagit klivet till SHL ändå, och det glömmer man gärna bort att det finns en ganska bra stomme och bredd.

— Så ska jag säga något som blir viktigt så är det de här lite bortglömda spelarna.

Hur det än blir med resultaten avslutar Christian Gustafsson med att peka på en mycket viktig faktor.

— Vad jag hör inifrån klubben och de slutsatser jag drar själv är att: Få ett år två i SHL är det absolut viktigaste för dem. Om det så är via kval eller att inte komma bland de två sista. Får du ett år två så kan du dra nytta av de investeringar du gjort och de erfarenheter du gjort under det här första året.

— Plus att du kanske kan få hem de här spelarna du har ute. Oscar Engsund, Manuel Ågren, Olle Lycksell. Kunna bygga det på lite längre sikt.