Han har redan hunnit avverka 21 säsonger i NHL och ännu verkar inte Joe Thornton se något slut. I samband med NHL Awards mediadag berättar han att han är säker på att komma tillbaka nästa säsong – och han ser längre än så.

Joe Thornton klev ini NHL 1997 för Boston Bruins och har sedan dess spelat 21 säsonger och 1 566 matcher för Bruins och San José Sharks. Men han verkar inte vara mätt ändå.

I samtal med Hockey Night in Canadas Elliotte Friedman berättar 39-åringen (fyller 40 2 juli) att han känner sig i fin form och att han kommer spela nästa säsong. Han berättar också att han inte bara tänker en säsong, utan ser längre än så.

För TSN:s Pierre LeBrun berättar han att han har fem år till i sig. Jaromir Jagr är härmed varnad.

Totakt under alla år har det blivit 1 478 poäng i NHL. Senaste säsongen inbringade 16 mål och 35 assists.

I maj berättade Thornton att han var osäker på framtiden och att han skulle prata med Sharks ledning. Han var dock även där och då säker på att han skulle kunna fortsätta spela, men lade också till:

— Jag är en Shark. Det finns ett lag jag vill spela för, och det är detta lag.

