Jonas Arntzen får testa sig mot St. Louis talanger. Foto: Bildbyrån/Mikael Bengtsson

Örebronyförvärvet Jonas Arntzens sommar blev helt plötsligt lite mer spännande. Den norske landslagsmannen har nämligen blivit inbjuden att delta på Stanley Cup-mästaren St. Louis utvecklingscamp.

Efter att SHL-avancemanget med Leksand var säkrat stod det klart att den norske landslagsmålvakten Jonas Arntzen skulle spela med Pantern i Hockeyallsvenskan den kommande säsongen. Efter klubbens ekonomiska haveri blev det istället ett SHL-kontrakt med Örebro för 21-åringen.

Nu meddelar närkingarna att Arntzen får en häftig chans i Nordamerika nästa vecka.

”KOMMER BLI EN HÄFTIG UPPLEVELSE”

Burväktaren har nämligen bjudits in till att delta i Stanley Cup-mästaren St. Louis utvecklingscamp.

– Framförallt ska det bli jättekul att få chansen att åka över och se hur det fungerar i ett NHL-lag. Jag vet inte riktigt vad jag ska förvänta mig, men det kommer bli en häftig upplevelse och kul att mäta med de andra unga spelarna. Det här blir en extra krydda i min försäsongsträning och i mina förberedelser inför kommande säsong i Örebrotröjan, säger Arntzen till klubbens hemsida.

Under veckan väntar bland annat isträning, tester och samtal för den 21-årige målvakten.

Arntzen spelade 21 matcher i Hockeyallsvenskan för Leksand den gångna säsongen. Under dessa matcher räddade han 91,8 procent av skotten han ställdes mot och släppte in 2,13 mål per match.