Marcus Högberg förlänger med Ottawa. Foto: Dennis Ylikangas/Bildbyrån

I går kom uppgifterna om att Marcus Högberg och Ottawa var överens om ett nytt kontrakt. Under onsdagskvällen bekräftade Senators svenskens kontraktsförlängning.

Ottawa Senators svenska målvaktstrio förblir intakt även nästa säsong. Sedan tidigare har Anders Nilsson och Filip Gustavsson kontrakt med klubben. Nu står det även klart att den tidigare Linköpingsmålvakten Marcus Högberg har förlängt sitt kontrakt med klubben.

Under onsdagskvällen meddelade Senators att förlängt kontraktet med ytterligare två säsonger. Högbergs nya kontrakt ger honom en lönetaksträff på 700 000 dollar per säsong. Om det blir spel i AHL är 24-åringen garanterad 150 000 dollar per säsong.

NHL-DEBUTERADE VID ÅRSSKIFTET

I slutet av december fick Högberg göra sin NHL-debut i en hemmamatch mot Washington Capitals. Totalt blev det fyra matcher i NHL för Högberg innan han skickades tillbaka till farmarlaget Belleville i mitten av januari.

Högberg, som vaktade det svenska målet i en match under JVM-turneringen 2014, noterades för en räddningsprocent på 91,7 på 39 matcher i AHL den gångna säsongen. I NHL räddade 24-åringen 88,4 procent av skotten han ställdes mot under sina fyra matcher.