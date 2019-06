NHL-draften återvänder nästa år till klassisk mark. Under onsdagskvällen meddelade ligan att nästa sommars draft kommer att gå av stapeln i Montreal.

Ännu har 2019 års NHL-draft inte gått av stapeln, men redan nu planeras nästa sommars evenemang.

Under onsdagskvällen meddelade NHL att nästa sommars draft kommer att hållas i Montreal. Det blir första gången sedan 2009 som draften håller till i hockeyns Mecka.

Montreal är annars klassisk mark för draften. Staden har anordnat draften totalt 26 gånger genom tiderna, överlägset mest av alla städer som varit värt för en av hockeysommarens höjdpunkter. Mellan 1963 och 1984 anordnades samtliga NHL-drafter i den fransktalande staden.

Franskkanadensaren Alexis Lafranière är den tidiga favoriten att gå som nummer ett i nästa sommars draft. 17-åringen stod den gångna säsongen för 105 poäng (37+68) på 61 matcher för Rimouski Océanic i QMJHL.

