Robin Johansson upplevde en tung tid i våras. Foto: Bildbyrån & Ronnie Rönnkvist

Efter sex säsonger i klubben tog Robin Johanssons sejour i Mora hastigt och mindre lustigt slut efter kvalförlusten mot ärkerivalen Leksand. Nu har 29-åringen kunnat gå vidare från nederlaget, men det krävdes sin lilla tid för att komma över degraderingen.

– Helt plötsligt satt jag där, allt det var borta och vi hade trillat ur. Det är en känsla jag aldrig vill uppleva igen, säger Johansson till hockeysverige.se

Den 5:e april 2019 är en av nyblivne Linköpingsforwarden, Robin Johanssons, tyngsta dagar. Det var den kvällen hans Mora blev utslaget ur SHL av hans moderklubb Leksand.

Det innebar också att ett sex säsongers långt förhållande till Mora tog slut, ett slut som han inte trodde skulle kunna komma just där och då.

– Hur jag upplevde kvalet? Det var vårt tredje kval och jag fick inte känslan, nu är det svårt att jämföra, det året vi kvalade upp… vi fick inte till det på samma sätt. Jag tycker att det kändes som vi var rädda att förlora platsen vi hade i SHL, berättar Robin Johansson som nu flyttat ner till sin nya hemstad Linköping.

– Samtidigt hade Leksand ett jäkla stim, fick en bra utdelning, hade ett bra målvaktsspel och det kändes som dom hade en hög energi precis som vi hade första året vi kvalade med Mora.

Ni hade trots allt den energin säsongen innan då ni höll er kvar i SHL efter att pulvriserat just Leksand i kvalet.

– Ja, men det är svårt att säga vad det handlar om. Klart att det ligger ganska mycket idrottspsykologi i det. Man får helt enkelt inte bli rädd att förlora någonting i dom lägena. Andra året ville vi verkligen vinna istället för att förlora och tappa något.

– Jag har inget bra svar, men jag har fått erfarenhet från tre olika scenarion som jag lärt mig otroligt mycket ifrån.

GLÄDS MED LEKSANDSVÄNNERNA

Vilka erfarenheter är det du tar med dig?

– Just det här med små marginaler, hur pass lite det skiljer när man spelar. När pucken släpps gäller det att vara otroligt förberedd och verkligen har en hög tro och energi i sin grupp.

Kan du känna någon glädje för exempelvis dina kompisar Jon Knuts, Martin Karlsson och Daniel Gunnarsson som spelar i Leksand och du vann JSM-guld med 2010?

– Ja, absolut. Klart att jag gör det. Jag har spelat många år med både Jon och Martin. Vi träffades i korridoren efter att dom gått upp. Jag gratulerade och absolut gläds jag med dom.

– Jag vet hur det var för Martin och Jon det året dom kom uppifrån men vi vann och dom vet exakt hur det var för mig nu.

Robin Johanssons säsong blev splittrad mycket tack vare en fotskada. På 35 matcher svarade han för fyra mål och totalt nio poäng.

– Klart jag hade önskat mer. Jag hade också lite större förhoppningar. Sedan åkte jag på en ganska tung skada i januari som höll mig borta i stort sett hela den halvan av säsongen så den tyvärr blev spolierad för mig.

– Det fanns även mycket bra grejer förra säsongen. Jag tycker att jag tog med mig mycket grejer från min första säsong i SHL, att jag anpassade mig till spelet bra och hade en fin utvecklingskurva. Sedan är det lite oturligt att jag åkte på den här skadan då jag krockade med Wolmer (Edqvist, domare). Jag fick då inte chansen att få ut den maximala utvecklingen i och med att jag blev borta i en och en halv månad.



Moras degradering till Hockeyallsvenskan tog hårt på Robin Johansson. FOTO: Daniel Eriksson/Bildbyrån

”ABSOLUT HADE JAG KUNNAT STANNA I MORA”

29-åringen hade inga andra tankar än att spela i SHL med Mora kommande säsong, men degraderingen gjorde att han fick kika på andra alternativ om han ville spela kvar i högsta serien.

– Första tankarna… Jag kände en otroligt stor besvikelse och ledsamhet i flera dagar. Så var det för mig i alla fall. Jag blev tagen av stunden. Jag hade varit i föreningen så pass länge, kämpat och varit med om att bygga upp det vi hade. Helt plötsligt satt jag där, allt det var borta och vi hade trillat ur. Det är en känsla jag aldrig vill uppleva igen.

– Det var otroligt tungt och det tog faktiskt några veckor att reflektera och komma vidare från det där.

Hade du chansen att stanna i Mora eller började du redan tidigt titta på andra alternativ?

– Eftersom det blir som det blir med kontrakten… Jag var helt inställd på att fortsätta min SHL-karriär i Mora, att vi skulle hålla oss kvar och jag hade ett avtal för det. När man trillar ur försvinner dom avtalen.

– Absolut hade jag kunnat stanna i Mora. Samtidigt kände jag att, i den ålder jag är, ta chansen att försöka få ett nytt jobb i SHL. Det var min prioritering ett.

– Samtidigt hade jag varit i Mora under sex år och känner mycket för föreningen. Jag har mycket känslor kvar för Mora, men jag kände att jag behövde komma vidare för att utvecklas både på och utanför isen.

– När jag fick det här erbjudandet från Linköping blev jag såklart jätteglad för det. Klart att jag då hakade på det tåget.

UPP TILL HONOM SJÄLV ATT TA CHANSEN

Linköping var inte enda klubb i SHL som var intresserade av att få Robin Johansson i laget kommande säsong.

– Det fanns lite intressen har jag förstått via agenten, berättar Robin Johansson som trots det valde just Linköping.

– Allt gick ganska fort. Jag pratade med min agent Jacob Hedin och han pratade mycket gott om föreningen. Vi pratade med Niklas (Persson) och kände att det kunde vara en bra möjlighet för mig att komma ner hit.

– Det är en proffsig förening som nu fått in en ny huvudtränare i Bert (Robertsson). Han har varit med i otroligt många finaler och även vunnit några av dom. Klart att det känns mycket inspirerande att bli en tillgång i det laget och se vart det kan ta mig.



Robin Johansson ser framemot utmaningen som väntar i Linköping. FOTO: Daniel Eriksson/Bildbyrån

Har du pratat med Bert Robertsson om din roll i laget jämfört med den du hade i Mora?

– Nej, vi har inte suttit oss ner för att ha något sådant snack. Vi har mest lärt känna varandra, pratat lite allmänt om hur det kommer fungera i föreningen, hur vi ska träna, bedriva verksamheten och lite sådana bitar. Sedan kommer det här med roll och spel lite längre fram.

Hur har det varit socialt att flytta från Mora till Linköping?

– Det är en jättefin stad. Självklart är det lite ovant när man kommer från ett lite ställe, men man anpassar och acklimatiserar sig, får rutiner och så vidare. Hittills har det känts hur bra som helst. Det rullar på och jag tränar hårt.

Vilken målbild har du för kommande säsongen?

– Jag har rätt många målbilder faktiskt. Jag är hungrig på att utvecklas ännu mer och vill lägga ner mycket tid på att ta nästa steg och bli en stabil tvåvägscenter i SHL. Jag vill kunna vara bra åt båda hållen och jag tror att jag har alla förutsättningar för att kunna bli det.

– Det är lite upp till mig själv att ta den chansen att vilja bli en sådan spelare. Sedan har vi fått ihop en stark grupp som varit med och tränat under sommaren, vilket känns bra. Självklart ska vi också ta nästa steg och vinna fler hockeymatcher än vad LHC gjorde förra säsongen. Sedan får vi se vart vi hamnat då vi summerar, men klart att vi ska slåss om topplatserna.

Känner du att Linköping är ett lag du har chansen att vinna SM-guld med?

– Absolut, utan tvekan, avslutar Robin Johansson.