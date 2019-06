Kaapo Kakko eller Jack Hughes? Nu har tio NHL-scouter sagt sitt. Foto: Bildbyrån

För ett år sedan sågs Jack Hughes som det självklara förstavalet i draften 2019. Sedan kom en viss Kaapo Kakko och fick en hel del förståsigpåare att klia sig i huvudet. Men nu har tio NHL-scouter sagt sitt – det blir Hughes som kommer väljas först.

Endast Hudsonfloden skiljer de två organisationer som imorgon ska välja som nummer ett och två i draften. Nu har tio NHL-scouter fått säga sitt i en omröstning arrangerad av nhl.com och med siffrorna 7-3 är de övertygade om att New Jersey Devils kommer plocka Jack Hughes med sitt förstaval. Därmed kommer med Kaapo Kakko med största sannolikhet hamna i New York Rangers.

Craig Button är TSN:s ”director of scouting” och han menar att Hughes mer eller mindre är ett självklart förstaval.

— Kaapo kommer att behöva vänta på pucken medan Jack kommer att ha den. För mig är den spelare som har pucken mer som kommer att ha mer chans att påverka spelet, säger Button till nhl.com.

Jack Hughes har setts som ett självklart förstaval sedan länge och toppar också de flesta draftrankingarna. Men efter Kaapo Kakko extremt fina säsong, med både VM- och JVM-guld så har en del röster höjts för finländaren.

Lägg därtill hans 38 poäng för TPS i Liiga och att han var bidragande till det finska guldet i Bratislava. I samma turnering deltog Hughes för USA, men gjorde en rätt blek figur sett till förväntningarna.

— Just nu är Kakko mer komplett, menar Button och hänvisar till finländarens fysik innan han fortsätter:

— Kakko kanske är mer redo just nu, men ”at the end of the day” kan Hughes vara på en ännu högre nivå om tre år.

Button menar också på att diskussionen har kommit upp beroende på den senaste VM-turneringen. Han tror också att båda kan vara redo för NHL nästa år, och att Kakko då kan göra det bäst av de två. Men man måste se det i ett längre perspektiv.