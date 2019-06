Han har tidigare omgärdats av trejdrykten. Nu står det klart att Jacob Trouba byts bort från Winnipeg till New York Rangers i utbyte mot Neal Pionk och ett förstarundeval i helgens draft. Jacob Troubas vara eller icke vara i Winnipeg har var

Han har gjort tre NHL-säsonger, samtliga i New York Rangers. Men nu uppger Elliotte Friedman att Jimmy Vesey kan hamna i Buffalo - som han nobbade för tre år sedan. 16, 17, 17 är Jimmy Veseys målskörd sedan den hajpade collegestjärnan klev

18 maj, 2019

Det har under en längre tid cirkulerat rykten om att Erik Karlssons framtid skulle finnas i New York Rangers. Härom dagen späddes de på ytterligare när Sportsnets Chris Johnston tog upp det under en radiointervju. Erik Karlsson är mitt uppe