Häromdagen sades det vara mer eller mindre klart att Alexander Edler skulle lämna Vancouver. Nu säger samstämmiga uppgifter att han kommer krita på ett nytt treårskontrakt.

Ingen back har gjort fler matcher i Vancouvertröjan än Alexander Edler. Men för bara ett par dagar sedan såg det ut som att veteransvensken gjort sitt sista framträdande i Canucks. Då kom uppgifter från Sportsnet som sade att förhandlingarna inte gick framåt och att Edler skulle testa den fria marknaden den första juli.

Men nu har det skett ett genombrott i förhandlingarna. Enligt The Fourth Periods David Pagnotta och Sportsnets Elliotte Friedman och Irfaan Gaffar är Edler nu på väg att skriva ett nytt treårskontrakt med Vancouver. Enligt Gaffar ska lönetaksträffen ligga mellan fem och 5,5 miljoner dollar. På det kontrakt som löper ut om en dryg vecka har han en lönetaksträff på just fem miljoner.

En viktig punkt i förhandlingarna ska ha varit huruvida Edler ska kunna exponeras i expansionsdraften när Seattle ska in i ligan, eller inte. Enligt Elliotte Friedman ska kontraktet inte innehålla en klausul som förhindrar svensken från att exponeras.

Kontraktet är inte offentligt så exakt hur det är utformat är oklart. Men just nu tyder allting på att 33-åringen stannar i Vancouver och att han kan komma att spela hela sin långa NHL-karriär i en och samma klubb. Alexander Edler har varit i Vancouver i tolv säsonger och han har spelat 814 NHL-matcher i klubben.

Hearing VAN and Edler closing in on three-year deal that will not have a clause preventing him from being exposed in the expansion draft

— Elliotte Friedman (@FriedgeHNIC) June 19, 2019