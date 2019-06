Det blir bara en säsong i New York Rangers. Nu tvingas Fredrik Claesson lämna klubben, rapporterar Larry Brooks på New York Post.

Han gjorde 2+4 på 37 matcher i Rangerströjan. Men någon fortsättning i klubben blir det inte för 27-årige Fredrik Claesson. Backen erbjuds inget nytt kontrakt.

Claesson hade blivit en så kallad restricted free agent om Rangers hade erbjudit honom ett ”qualifying offer” att ta ställning till, men det kommer de alltså inte göra. Han hamnar således i samma sits som förra året då samma sak hände hos Ottawa. Svensken blir i stället unrestricted free agent och kan välja fritt bland de klubbar som visar intresse från första juli.

New York Posts Larry Brooks skriver att Claesson gjorde ett bra jobb som sjundeback men att det inte finns plats för honom i New York Rangers trupp.

Rangers will not extend QO to Claesson, Post has learned. Did a creditable job as seventh D last season but just no space on roster. Thus becomes free agent.

— Larry Brooks (@NYP_Brooksie) June 20, 2019