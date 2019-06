Cody Eakins matchstraff och Timo Meiers handpassning blev två av slutspelets snackisar Foto: Skärmdump Youtube

NHL:s mest omtalade domarfråga de senaste veckorna har nu fått ett svar. Till nästa säsong utökas domarnas rättigheter till att använda video – och omdiskuterade coaches challenge utökas.

Efter flera minst sagt tveksamma och kontroversiella domslut under slutspelet har domarens rättigheter att videogranska sina egna beslut i efterhand varit en fråga som diskuterats ordentligt i Nordamerika. Nu har nya riktlinjer satts upp till kommande säsong, rapporterar Sportsnets Elliotte Friedman på twitter.

Friedman skriver bland annat att coaches challenge utökas och att domarna från och med nu kommer kunna videokolla på domslut som de fattat, och som kan ha matchavgörande karaktär.

KAN UTMANA – HUR MÅNGA GÅNGER SOM HELST

Den nya given i coaches challenge är att coacherna kan utmana domslut när domarna missat ett regelbrott i samband med målet. Tidigare har coacherna bara kunnat utmana vid offside eller goaltender interference. Nu kan de även utmana mål som exempelvis föranletts av en handpassning, om pucken varit uppe i skyddsnätet tidigare och så vidare. Det är således bara mål där det är ”svart eller vitt” och ingen bedömningsfråga, så som om domaren missade en hakning exempelvis.

Till skillnad från vid de övriga coaches challenge-reglerna kommer coacherna i just den här kategorin kunna utmana hur många gånger som helst under en match. Men om coachen har fel en gång får laget två minuters utvisning, vid nästa felutmaning i matchen får laget 2+2 minuters utvisning.

KAN DUBBELKOLLA MATCHSTRAFF

Den andra stora förändringen är att domarna kan videogranska ett beslut att döma ut ett matchstraff eller en utvisning som ger mer än två minuter. Domaren kan då titta om det verkligen ska vara en femminutare, eller om två minuter räcker. Domaren kan dock inte stryka utvisningen helt utan måste utdöma minst en tvåminutare även efter sin granskning.

Just dessa två regler lär ha uppkommit på grund av två händelser i slutspelet. San Jose avgjorde en av konferensfinalerna mot St. Louis efter att målet föranletts av just en handpassning. Och i match sju i förstarundan mot Vegas vände de 0-3 till 4-3 via fyra powerplaymål, som kom efter ett felaktigt utdömt matchstraff på Vegas Cody Eakin.

KAN DUBBELKOLLA HÖG KLUBBA

Till sist kommer domaren även kunna granska en hög klubba i efterhand. Domaren kommer kunna dubbelkolla att den höga klubban inte kom från en spelare i det egna laget, och försäkra sig om att rätt spelare får utvisningen.

De redan långa NHL-nätterna riskerar nu alltså att bli ännu längre.