Få spelare är lika förknippade med en speciell händelse som Max Talbot. Det var han som sköt Stanley Cup till Pittsburgh 2009. Nu slutar han.

2008 var det Detroit som vann finalen mot Pittsburgh. 2009 fick Pittsburgh sin revansch, mot samma motstånd. De vann den sjunde finalmatchen på bortaplan med 2-1 sedan en osannolik hjälte klivit fram. Det var nämligen Max Talbot som gjorde båda Pittsburghs mål i den sjunde finalen. Han skrevs in i historieböckerna och har sedan dess varit djupt förknippad med Penguins titel.

Nu, tio år senare, berättar 35-åringen att han avslutar sin karriär. Talbot har de senaste tre åren huserat i KHL och efter en tung säsong, med bara tio poäng på 42 matcher för Avangard Omsk, har hjälten gjort sitt.

Enligt Pierre LeBrun kommer han börja jobba med spelarutveckling för agenturen CAA Hockey när den egna karriären nu tar slut.

Max Talbot spelade drygt 700 matcher i NHL för Pittsburgh, Philadephia, Colorado och Boston.

