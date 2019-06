DOLDIS. Simon Lundmark har smugit under radarn inför NHL-draften. Foto: Bildbyrån & Uffe Bodin

Philip Broberg, Victor Söderström, Tobias Björnfot och Mattias Norlinder har fått sina rubriker inför NHL-draften. Det har inte Simon Lundmark. Under NHL-draften i helgen kan det bli hans tur att kliva ut ur skuggan.

– Det är mer efter draften som det riktiga arbetet startar och där man har chansen att få en större påverkan, säger ynglingen till hockeysverige.se.

Lugn och obrydd.

Simon Lundmark är inte den som stressar upp sig i onödan, något folk i hans omgivning också vittnar om. Kanske är det en av anledningarna som vi vet så lite om den talangfulle backen från Linköping.

För medan andra draftaktuella backar i hans kull, inte minst Victor Söderström och Philip Broberg, har blivit väldigt omskrivna det senaste året har 18-åringen med rötterna i Täby inte alls fått samma hajp omkring sig. Trots att han gjort sig bofast i SHL, och trots att han kan gå så tidigt som i andra rundan av draften i morgon.

– När jag kom upp i SHL blev det lite mer snack och media, men så mycket har det inte varit, säger Simon Lundmark när hockeysverige.se träffar honom inför draften i Vancouver – och tillägger med ett litet leende:

– Det är ganska skönt.

HETSAR INTE UPP SIG

Att vara på NHL-draften är inte heller något som ynglingen hetsar upp sig över.

– Mest av allt ska det bli väldigt kul. Sedan får vi se hur det går. Det är klart att man vill gå så högt som möjligt, men det är inget större så, säger han med en axelryckning.

– Jag har inte så stor målbild när jag är här. Det är mer efter draften som det riktiga arbetet startar och där man har chansen att få en större påverkan.

Tror du att du kommer att bli nervös när det drar ihop sig?

– Just nu känner jag mig inte nervös, men när jag väl sitter där blir jag säkert nervös, svarar han och säger att det inte är en nackdel att sitta genom fredagens första runda innan han sannolikt blir vald i andra eller tredje rundan på lördag.

– Det kan vara en fördel att se hur det går till och vad man ska göra.



Simon Lundmark under TV-pucken 2015. Foto: Bildbyrån/Robbin Norgren

”STOR OCH RÖRLIG BACK”

Vem är då doldisen Simon Lundmark? När han ombeds beskriva vad NHL-klubbarna har gett för bild av honom under de intervjuer han har haft svarar han:

– Att jag är en stor och rörlig back med bra spelsinne som har fina passningar i uppspelen. Att jag är en tvåvägsback.

Det stämmer in på den bild han har av sig själv också. Det var också det spelet som gjorde att han slutligen blev ordinarie i Linköpings A-lag under den gångna säsongen. Ungefär halvvägs in på säsongen kallades han upp och spelade totalt 28 matcher och noterades för tre assist.

– Det var i början av december som jag fick chansen. Det gick väldigt bra och jag fick fortsätta spela och gjorde det bra. Jag belönades med ett kontrakt. Det gick ganska snabbt där från J20 till A-lag, konstaterar han.

Var det en stor omställning?

– Ganska stor. Men jag tycker ändå att jag växte in i det bra och fick bra hjälp av många. Framför allt av Eddie Larsson som jag spelade med mycket. Han snackar väldigt mycket på isen och det underlättar mycket.

DIGGAR ROBERTSSON

Simon Lundmark hoppas kunna fortsätta bygga vidare på förra säsongens A-lagsspel genom att bli ordinarie även i höst. Den han måste övertyga om sin storhet då är nye huvudtränaren Bert Robertsson, som tagit över efter sparkade Tommy Jonsson.

– Jag har fått ett väldigt bra intryck av Bert. Han är väldigt driven och målinriktad, pushar oss och är aktiv. Han ger ett väldigt bra intryck, säger Lundmark.

Det är inte bara Robertsson som är ny. Niklas Persson har tagit över som general manager och satt en ny prägel på LHC efter fjolårets fiasko, då man missade slutspel.

– Det blir nog ganska stora förändringar. Som det ser ut nu har vi byggt om laget väldigt mycket. Vi har lite mer unga spelare och inte så namnkunnigt bortsett från några spetsspelare. Men jag tror att det kan bli väldigt bra bara vi får ihop gruppen, säger Simon Lundmark och syftar på att Cluben verkar ha tagit ett steg bort från de nordamerikanska värvningarna som tidigare har präglat deras verksamhet.

– Jag tror det är så man försöker tänka, att bygga en stadig grund och sedan krydda med några från USA.

Men framför allt genom att fortsätta fostra och utveckla spelare som Simon Lundmark.