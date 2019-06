I natt är det dags för första rundan av NHL-draften 2019. Någon gång efter klockan 02.00 svensk tid förväntas New Jersey Devils tillkännage vilken spelare de lägger sitt förstaval på. Hockeysverige.se har samlat ihop hela draftordningen i

NHL-säsongen 18/19 är officiellt avslutad. I natt gick NHL Awards av stapeln och här är alla vinnare som utsågs under natten. Två svenskar fick pris. Robin Lehner vann Bill Masterton Trophy som den spelare som visat störst dedikering till h

Efter sin succésäsong har han gjort sig till ett attraktivt namn inför free agent-cirkusen som drar igång 1 juli. Nu berättar Robin Lehner att han helst av allt vill stanna i New York Islanders. Robin Lehners senaste år kan närmast beskriv

14 juni, 2019

Jordan Eberle trejdades till New York Islanders från Edmonton Oilers för två år sedan. Nu stannar han kvar i New York då han skriver på ett jättekontrakt med klubben värt cirka 260 miljoner kronor. Efter två starka säsonger i New York