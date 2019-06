Det blev bara tre säsonger med Nashville Predators för P.K. Subban. På lördagen trejdade klubben stjärnbacken till New Jersey Devils – för att skapa utrymme under lönetaket.

Det är nästan på dagen tre år sedan Nashville Predators och Montréal Canadiens genomförde den omtalade trejden där man bytte backstjärnorna Shea Weber och P.K. Subban emot varandra. Nu kommer nyheten att Subban får byta klubb igen.

Alldeles innan andra rundan av NHL-draften skulle till att starta på lördagen kom nyheten att New Jersey Devils värvat den 30-årige kanadensaren. I utbyte lämnar Devils ifrån sig backarna Steven Santini och Jeremy Davies samt två val i andrarundan av draften, ett år i år och ett nästa år.

In return for Subban, the Preds get Steven Santini, Jeremy Davies and two draft picks

— Pierre LeBrun (@PierreVLeBrun) June 22, 2019