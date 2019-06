Tampa Bay Lightnings lönetaksproblematik får konsekvenser. På lördagen trejdade klubben forwarden J.T. Miller och hans tunga kontrakt till Vancouver Canucks.

Tampa Bay Lightning är ett av lagen i NHL som har varit i behov att få lite lättnad under lönetaket. Under midsommardagen tog man ett steg mot att få det genom att trejda ett tungt kontrakt.

Det är forwarden J.T. Miller som skickas till Vancouver Canucks i utbyte för rättigheterna till målvakten Marek Mazanec och två draftval. Det första är ett villkorligt förstaval i draften 2020. Det andra ett tredjeval i årets draft, ett val som Tampa använde till att välja svenske målvakten Hugo Alnefelt som 71:a spelare.

J.T. Miller kom till Tampa Bay Lightning från New York Rangers i februari 2018. Efter det skrev 26-åringen på ett femårskontrakt med klubben värt 5,25 miljoner dollar per säsong. Den gångna säsongen noterades Miller för 13 mål och 47 poäng på 75 matcher för Lightning.

Marek Mazanec, 27, ska spela för Hradec Kralove i tjeckiska ligan kommande säsong. Han skrev på ett tvåårskontrakt med klubben april. Tjecken inledde förra säsongen i New York Rangers organisation innan han trejdades till Vancouver i februari i utbyte för ett sjundeval i draften.

Det villkorliga förstavalet 2020 flyttas fram till 2021 om inte Vancouver når slutspel under säsongen 2019/20.

TRADE: The Lightning have traded forward J.T. Miller to Vancouver for a conditional first-round pick in 2020, a third-round selection in 2019 and goaltender Marek Mazanec. Should the Canucks not make the playoffs in 2019-20, the first-round selection will move to the 2021 draft.

— Caley Chelios (@CaleyChelios) June 22, 2019