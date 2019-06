Toronto Maple Leafs och Patrick Marleau går skilda vägar. Och det blir en dyr affär för Leafs, Under lördagen trejdades veteranen till Carolina Hurricanes – tillsammans med ett förstaval i draften 2020.

Toronto Maple Leafs har problem med utrymmet under lönetaket. Under sommaren ska man försöka komma överens med Mitch Marner, Andreas Johnsson och Kasperi Kapanen om nya kontrakt. Samtidigt har man under det senaste året bundit upp närmare 30 miljoner dollar i kontrakt med John Tavares, William Nylander och Auston Matthews.

För att få ihop pusslet har det funnits press på general managern Kyle Dubas att göra sig av med några befintliga kontrakt. Ett av dessa är den sista året på den snart 40-årige veteranen Patrick Marleaus treårskontrakt värt 6,25 miljoner dollar.

Under lördagen lyckades Dubas med just det, men det blev inte billigt. Han trejdade Marleau, klubbens förstaval i draften 2020 och ett sjundeval 2020 i utbyte för Carolina Hurricanes sjätteval 2020.

Sannolikheten att Marleau spelar för Carolina Hurricanes är obefintlig. Han förväntas bli utköpt ur kontraktet och kommer av allt att döma flytta tillbaka till Kalifornien och San José, där han tillbringade 20 år innan han flyttade till Toronto 2017. Detta enligt Sportsnets Chris Johnston.

Patrick Marleau waives his NMC for trade to Carolina and will be bought out by #hurricanes. He'd like to return to San Jose in free agency.

— Chris Johnston (@reporterchris) June 22, 2019