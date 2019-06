Förra sommaren accepterade han ett ettårskontrakt värt 787,500 dollar. Nu cashar Andreas Johnsson däremot in. Han uppges få ett fyraårskontrakt där han mer än fyrdubblar lönen.

Efter att ha dominerat i NHL säsongen 17/18 slog sig Andreas Johnsson in i NHL förra säsongen. Han hade en mycket trög start på säsongen men slog sedan igenom ordentligt i Torontotröjan. Rookien nådde 20 mål och 43 poäng på 73 matcher.

Han skrev förra året på ett ettårskontrakt och det löper alltså ut vid månadsskiftet. Tidigare har han nämnts som möjlig i olika trejder, för att Toronto skulle få svårt att ha råd med Johnsson, men nu ser han ut att förlänga kontraktet.

Enligt insidern Darren Dreger är Toronto och Andreas Johnsson nära att enas om ett fyraårskontrakt som ligger i trakterna kring 3,25 och 3,5 miljoner dollar per år. Kontraktet är bland annat möjligt tack vare att Toronto igår bytte bort Patrick Marleau till Carolina Hurricanes.

När Johnsson skriver på sitt nya kontrakt kan man lugnt konstatera att han gjorde rätt som satsade allt på ett kort och skrev på det billiga ettårsavtalet i början av juli för ett år sedan.

Toronto har tidigare sagts vara nära en förlängning också med Kasperi Kapanen. Däremot ser det knepigare ut att få in superstjärnan Mitch Marner under lönetaket. Även han ska ha ett nytt kontrakt till kommande säsong.

Leafs closing in on 4 year extension with Andreas Johnsson. Likely between $3.25 mil and $3.5 AAV.

