Wayne Simmonds intåg i Nashville blev fiaskoartat. Nu lämnar han klubben och ger sig ut på fria marknaden.

Wayne Simmonds var ett av nyförvärven Stanley Cup-jagande Nashville fyllde på med inför trade deadline. Men experimentet med Philadelphiaprofilen i Predators blev totalt misslyckat. Det blev 1+2 på 17 matcher i NHL och två poänglösa matcher i slutspelet.

Det kommer därför inte direkt som någon chock att Simmonds nu lämnar Nashville och blir free agent första juli. Det bekräftade klubbens general manager David Poile under draften igår. Däremot hoppas klubben kunna förlänga med ett annat nyförvärv under säsongen: Brian Boyle.

30-årige Wayne Simmonds har varit stabil mellan 20 och 30 mål under NHL-karriären men nådde bara upp i 17 under den gångna säsongen. På hans nuvarande avtal har han en lönetaksträff på 3,975 miljoner dollar. Det kontraktet skrev han på redan 2012.

David Poile says pending UFA Wayne Simmonds won’t be coming back to Nashville. Headed to market. Still hopes to try and find a place for pending UFA Brian Boyle.

— Pierre LeBrun (@PierreVLeBrun) June 22, 2019