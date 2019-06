Erik Karlsson har redan gjort det. Nu väntas också William Karlsson skriva på för åtta år.

Vegas Golden Knights har en del lönetaksproblem. De ligger redan över taket och har William Karlsson och den ryske poängsprutan Nikita Gusev osajnade. Men den förstnämnde kommer bli kvar i Vegas.

Enligt insidern Pierre LeBrun kommer Karlsson skriva på det längsta kontraktet en spelare får skriva på under nuvarande kollektivavtal, det vill säga ett åttaårsavtal. LeBrun skriver att det var viktigt för William Karlsson, som älskar att spela för Vegas.

Ifjol skrev svensken på ett ettårskontrakt värt 5,25 miljoner dollar efter sin sagolika 43-målssäsong. Nu ser han ut att få ett ännu bättre kontrakt, trots att det ”bara” blev 24 mål och totalt 56 poäng den gångna säsongen. Bob McKenzie rapporterar att Karlsson får en årslön på strax under sex miljoner dollar. Och framför allt får han alltså ett maxkontrakt vad gäller längden.

