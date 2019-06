I helgen valdes finländaren Kaapo Kakko som nummer två i draften av New York Rangers. Fansen har höga förhoppningar på tonåringen och på flygplatsen hade en del samlats för att välkomna honom när han ankom sin framtida hemstad.

Efter en säsong som innehållit både JVM- och VM-guld valdes den finske supertalangen Kaapo Kakko som nummer två i draften av New York Rangers. När han landade på flygplatsen stod där en del Rangersfans för att välkomna sin nya hjälte. Skanderades hans namn.

What a welcome for Kakko by #NYR fans in New York!! pic.twitter.com/NdEQ2HPqCl

— New York Rangers (@NYRangers) June 23, 2019