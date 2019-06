Robin Lehner är tydlig med var han vill fortsätta sin NHL-karriär. Foto: Dennis Schneidler-USA TODAY Sports

Den 1 juli går Robin Lehners kontrakt med New York Islanders ut. Trots det ser den svenske målvaktens framtid ut att vara i New York-klubben.

– Jag har inga planer på att prata med något annat lag just nu, säger Lehner till Newsday.

Robin Lehner har en helt sagolik säsong bakom sig. Efter att gått ut öppet med sina missbruksproblem och sin psykiska ohälsa förra sommaren gjorde Lehner sin överlägset bästa säsong i NHL-karriären den gångna säsongen.

Den 1 juli blir Lehner free agent och redan nu har målvaktsstjärnan möjlighet att börja förhandla med andra klubbar. Det är dock ingenting som 27-åringen har något större intresse av.

”FÖRHOPPNINGSVIS LÖSER DET SIG”

Den storvuxne målvakten ser helst en fortsättning i New York Islanders.

– Jag har inga planer på att prata med något annat lag just nu. Vad jag har förstått så är det inte Lous (Lamoriello) intention heller. Förhoppningsvis löser det sig så vi kan avsluta vad vi påbörjat här, säger Lehner till Newsday.

LÄS MER: Lehners gripande tacktal: ”Betyder inte att jag är psykiskt svag”

Under NHL Awards var Lehner nominerad till både Vezina Trophy, priset som delas ut till ligans bästa målvakt, samt Bill Masterton Trophy – priset som tilldelas den spelare som visat störst ihärdighet, sportsmannaanda och engagemang inom ishockeyn under säsongen. Lehner kom trea i Vezina-omröstningen, medan han väntat vann Bill Masterton Trophy.

Lehner hade en lönetaksträff på 1,5 miljoner dollar på det ettårskontrakt han skrev med Islanders förra sommaren.

Nästa kontrakt lär bli betydligt mer penningstint än så.