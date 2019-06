Travis Sanheim har förlängt kontraktet med Philadelphia. Foto: Aaron Doster-USA TODAY Sports

Philadelphia Flyers har förlängt kontraktet med Travis Sanheim. Den 23-årige backen skrev under måndagen på ett tvåårskontrakt värt drygt 60 miljoner kronor.

Philadelphia Flyers draftade Travis Sanheim i förstarundan av draften 2014 (17:e spelare totalt). Tre år senare NHL-debuterade den kanadensiske backen för Flyers och den gångna säsongen spelade 23-åringen samtliga 82 matcher för laget i grundserien.

Den 1 juli skulle kontraktet med Flyers gått ut, men nu har parterna kommit överens om ett nytt avtal.

”EN SKICKLIG TVÅVÄGSBACK”

Sanheim skrev under måndagen på ett nytt tvåårskontrakt med en lönetaksträff på 3,25 miljoner dollar per säsong.

– Det känns givetvis jättebra. Det är ett stort steg i min karriär. Jag ser framemot ytterligare två år i Flyers. Jag är riktigt spänd på hur laget är på frammarsch och de nya spelare vi plockat in i sommar, säger Sanheim till Flyers hemsida.

Den gångna säsongen noterades Sanheim för 35 poäng (9+26) på 82 matcher för Flyers.

– Vi är väldigt nöjda med de framsteg Travis har gjort under sin hittills unga karriär. Han är en skicklig tvåvägsback med bra storlek och rörlighet. Han är en stor del av vår nutid och framtid, säger Flyers general manager Chuck Fletcher.

På de 131 NHL-matcher Sanheim hunnit spela för Flyers under de tre säsonger han tillhört klubben har han noterats för 45 poäng (11+34).