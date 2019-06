Daniel Alfredsson och Hayley Wickenheiser. Foto: Bildbyrån

Daniel Alfredsson får vänta på sin plats i Hockey Hall of Fame. Under tisdagskvällen offentliggjordes årets intag, där kanadensiskan Haley Wickenheiser var en av de som fick äran att bli invalda.

Under tisdagskvällen meddelades det vilka sex personer som blir årets intag i ärofyllda Hockey Hall of Fame. Svenske legendaren Daniel Alfredsson var ett namn som var uppe på tapeten inför årets intag, men för andra året i rad nobbades den tidigare Ottawakaptenen.

Det innebär att Sverige alltjämt har fyra spelare invalde i Hall of Fame: Mats Sundin, Nicklas Lidström, Peter Forsberg och Börje Salming.

DAMSTJÄRNAN VALDES IN

En som däremot valdes in, och har viss svenskkoppling, är den kanadensiska legendaren Hayley Wickenheiser. Under sin aktiva karriär vann Wickenheiser fyra OS-guld, sju VM-guld samt producerade hela 146 poäng (58+88) på 79 landskamper för Kanada. Säsongen 2008/09 spelade kanadensiskan i Hockeyettan-klubben Linden, där hon noterades för tre poäng (1+2) på 21 matcher.

I dag är Wickenheiser involverad i Toronto Maple Leafs organisation, där hon har rollen som spelarutvecklare.

Förutom Wickenheiser valdes även de tidigare spelarna Sergej Zubov, Guy Carbonneau och Vaclav Nedomansky in i Hall of Fame. Även två ”byggare” blev invalda. Pittsburghs general manager Jim Rutherford fick äran att väljas in, tillsammans med Jerry York som varit tränare på collegenivå i 51 (!) säsonger i följd. De senaste 25 säsongerna har York varit huvudtränare för Boston College.

Bland de namn som ansågs aktuella till årets intag syntes bland andra Curtis Joseph, Patrik Elias och Rod Brind’Amour.