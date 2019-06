Efter 15 säsonger i NHL tackar Brooks Orpik för sig. Foto: Charles LeClaire-USA TODAY Sports

Efter 15 säsonger i NHL väljer nu veteranbacken Brooks Orpik att lägga skridskorna på hyllan. Det meddelade han via ett pressmeddelande under tisdagen.

Efter totalt 1 035 grundseriematcher och ytterligare 156 slutspelsmatcher är det nu färdigspelat för Washingtons veteranback Brooks Orpik.

Under tisdagseftermiddagen meddelade den 38-årige amerikanen att han inte tänker fortsätta spela nästa säsong, utan lägger skridskorna på hyllan.

– Jag har haft extremt tur att kunna ha världens bästa jobb under många år, men nu säger min kropp ifrån och det är dags för mig att prova på någonting nytt, säger Orpik i ett pressmeddelande.

HYLLAS AV BÄCKSTRÖM

Under sina 15 säsonger i NHL representerade han Pittsburgh Penguins under sina tio första år i ligan. 2014 skrev han på ett femårskontrakt med Capitals som free agent och blev under åren en välrespekterad man i omklädningsrummet.

– Brooke var en av de bästa ledarna jag fått chansen att spela med under min karriär. Det är svårt att hitta en bättre lagkamrat och en spelare som jobbade hårdare än Brooks, säger Nicklas Bäckström om sin lagkamrat.

Orpik vann två Stanley Cup-titlar, 2009 med Pittsburgh och 2018 med Washington, samt ett OS-silver (2010) med USA. Han noterades för 194 poäng (18+176) på de 1 035 NHL-matcher han spelade under sin karriär.

– Nu ser jag framemot att få lite mer tid med min familj och uppleva lite saker som man annars missar när man är en professionell idrottare, säger Orpik.