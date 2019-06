Som interimtränare ledde han St. Louis Blues till klubbens första Stanley Cup-triumf tidigare den här månaden. Nu befordras Craig Berube, föga förvånande, till huvudtränarrollen.

Den 19 november 2018 utnämnde Craig Berube till interimtränare för St. Louis Blues efter att klubben valt att gå skilda vägar med dåvarande huvudtränaren Mike Yeo.

Berube tog laget hela vägen från jumbo i NHL vid årsskiftet till att stå som Stanley Cup-segrare ett halvår senare – klubbens första Stanley Cup-triumf genom tiderna. Berube nominerades även till Jack Adams Award, priset som delas ut till ligans bästa tränare, för sina insatser.

Nu får 53-åringen, föga förvånande, förlängt med Stanley Cup-mästaren. Under tisdagskvällen meddelade Blues att Berube är klubbens ”nya” huvudtränare, efter att han skrivit på ett nytt treårskontrakt med klubben.

– Craig hade en otroligt stor inverkan på laget sedan han tog över i november. Han gav spelarna en tydlig riktning och ett tydligt syfte. Kemin och förtroendet som han utvecklade med spelarna var ett led i att vi tog klubbens första Stanley Cup, säger Blues general manager Doug Armstrong till klubbens hemsida.

Berube har tidigare varit tränare för Philadelphia i NHL.

BREAKING NEWS: Craig Berube signs a three-year contract to remain head coach of the Blues. #stlblues

DETAILS: https://t.co/4hYKlxSPNu pic.twitter.com/3RlyhP7KiU

— St. Louis Blues 🏆 (@StLouisBlues) June 25, 2019