Anton Forsberg och Gustav Forsling hamnar i Carolina. Foto: Bildbyrån

Det blir inget mer spel i Chicago för Anton Forsberg och Gustav Forsling. I natt trejdades duon nämligen till Carolina i en trejd mot två andra spelare.

Chicago har sedan Jeremy Collitons intåg i klubben snarare laddat på med fler och fler svenskar, än tvärtom. Men i natt tvingades två blågula spelare lämna den klassiska NHL-klubben.

I stället får Gustav Forsling och Anton Forsberg göra Lucas Wallmark sällskap i säsongens skrällgäng Carolina Hurricanes. Den svenska duon byttes bort mot den defensive backen Calvin de Haan och det finska löftet Aleksi Saarela, meddelade de båda klubbarna under natten.

UTGÅENDE KONTRAKT

Forsling gjorde nio poäng på 43 NHL-matcher under säsongen, medan målvakten Forsberg fick nöja sig med AHL-spel. Det blev 32 matcher i farmarligan men så sent som säsongen dessförinnan stod han hela 35 matcher i NHL. Nu kan dock chanserna till NHL-spel öka då Carolinas båda målvakter Petr Mrázek och Curtis McElhinney har utgående avtal. De har dock Scott Darling under avtal och lär skriva nytt med talangen Alex Nedeljkovic.

Gemensamt för de båda svenskarna är att deras kontrakt går ut kring månadsskiftet och att de då blir restricted free agents. Carolina byter alltså bara till sig deras rättigheter. Forsberg har tidigare också spelat för Columbus medan Forsling trejdats från Vancouver till Chicago en gång i tiden.

Calvin de Haan har ett avtal värt 4,5 miljoner dollar per år, som sträcker sig till 2022. Aleksi Saarela har kontrakt över kommande säsong. Han har öst in poäng för Carolinas AHL-lag, som vann Calder Cup häromveckan, men har i Carolinatröjan bara fått göra en slutspelsmatch under sina två hela år i Nordamerika.