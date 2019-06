Tampa-draftade Magnus Chrona lämnar Skellefteå. Precis som det spekulerats kring tidigare är han klar för University of Denver. Filip Larsson gjorde succé som förstemålvakt för Denver Pioneers, som universitetslaget heter. Han lämnar nu

Igår 21:43

Den 1 juli går Robin Lehners kontrakt med New York Islanders ut. Trots det ser den svenske målvaktens framtid ut att vara i New York-klubben. – Jag har inga planer på att prata med något annat lag just nu, säger Lehner till Newsday. Robin