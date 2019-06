Tampa-draftade Magnus Chrona lämnar Skellefteå. Precis som det spekulerats kring tidigare är han klar för University of Denver.

Filip Larsson gjorde succé som förstemålvakt för Denver Pioneers, som universitetslaget heter. Han lämnar nu för att försöka slå sig in i Detroits farmarlag Grand Rapids Griffins. Men ersättaren blir också svensk.

Precis som det spekulerats kring kommer nämligen Skellefteås Magnus Chrona stå för Denver nästa säsong. Han lämnar alltså Skellefteå AIK efter bara en säsong i klubben, med uteslutande J20-spel. Nu kommer han till ett av collegehockeyns stora lag. De vann mästerskapet 2017 och var bland de fyra bästa universiteten den senaste säsongen också.

18-åringen valdes av Tampa Bay i femterundan av förra sommarens draft och har åldern inne för att spela JVM i vinter. Han kan alltså komma att bli aktuell för Tomas Monténs trupp.

Chrona blev förra året den första svensken sedan Victor Hedman att väljas av Tampa. I år valdes också hans bästa kompis, målvaktskollegan Hugo Alnefelt, av samma klubb.

Magnus Chrona (Skelleftea AIK U20) has committed to the University of Denver for 2019-2020. @DU_Hockey @skelleftea_aik

— Hockey Commitments (@HockeyCommits) June 24, 2019