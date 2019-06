Jesse Puljujärvi har deklarerat att han inte kommer spela för Edmonton något mer. Men de kommer erbjuda honom ett nytt kontrakt ändå.

Det är dock inte så konstigt som det låter. Jesse Puljujärvi kommer få ett så kallat ”qualifying offer”, som enligt CapFriendly kommer behöva ge honom en femprocentig löneökning från de 832 000 dollarna han har i grundlön per år nu. Således kommer det forna superlöftet erbjudas en lön på ungefär 875 000 dollar.

Ett qualifying offer säkerställer att Edmonton får rättigheterna till Puljujärvi även om han nobbar budet och fortsätter karriären i Europa. Om/när 21-åringen vill tillbaka till NHL kommer hans rättigheter fortfarande ligga hos Edmonton och de kan i så fall kräva något i utbyte mot Puljujärvi om han skulle vilja spela för ett annat lag.

Så är det även nu. Pulujärvi blir restricted free agent och kommer alltså behöva bli trejdad från Edmonton för att han ska kunna spela för ett annat NHL-lag till hösten. Förra veckan gick hans agent Markus Lehto ut och krävde att hans klient skulle bytas bort från Oilers – annars kommer han spela i Europa till hösten. Då har KHL-laget Jokerit nämnts som en trolig ny klubbadress.

– Om han inte blir trejdad kommer han spela i Europa nästa säsong. Han kommer inte spela i Edmonton, sade agenten Lehto till Sportsnet.

Corrected tweet: Oilers will be qualifying Jesse Puljujarvi by Tuesday's 5ET pm deadline. According to @CapFriendly they must offer him a 5% raise, or just over $874K. It ensures Puljujarvi remains EDM property, should he indeed go to Europe as agent predicts.

— Mark Spector (@SportsnetSpec) June 24, 2019