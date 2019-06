SDE har gjort klart med ytterligare en spelare från CWHL. Foto: Bildbyrån

SDE hämtar in förstärkning från andra sidan Atlanten. Sent under tisdagskvällen meddelade man att kanadensiskan Kelly Murray skrivit på för klubben.

SDE stärker upp sin backsida en aning. Under tisdagskvällen meddelade SDHL-klubben att man gjort klart med kanadensiska backen Kelly Murray.

25-åringen kommer närmast från spel i kanadensiska CWHL-laget Calgary Inferno, där hon spenderat de senaste två säsongerna. Den gångna säsongen stod hon för totalt två poäng på 30 matcher när Inferno kunde bärga CWHL-guldet efter finalseger mot Les Canadiennes.

Murray blir därmed den tredje spelaren att ansluta till SDE från Calgary till nästa säsong. Sedan tidigare har man även gjort klart med Kelty Apperson och Lindsey Post från klubben.