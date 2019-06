Efter 607 matcher i NHL avslutar han karriären. Matt Hendricks kliver i stället in i Minnesotas stab.

Både 2015 och 2016 var han lagkapten för USA i VM och fick med sig ett brons från de mästerskapen. I NHL har han spelat för Colorado, Washington, Edmonton, Nashville, Winnipeg och Minnesota. Nu lägger 38-årige Matt Hendricks av som spelare. Han avslutade karriären med spel i Jets och Wild den gångna säsongen.

Nu kliver han in i ledarstaben i Minnesota Wild och kommer jobba som spelarutvecklare. Hendricks är från Minnesota från början och fick under karriärens sista säsong spela 22 NHL-matcher för statens NHL-lag. I februari trejdades han emellertid till Winnipeg Jets.

Congrats to Matt Hendricks, who retires after 11 seasons in the NHL. Today he begins in player development for the #mnwild

He will team up with Brad Bombardir in that area

— Michael Russo (@RussoHockey) June 25, 2019