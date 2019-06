Ryan Hartman valde att isolera sig från omvärlden och bege sig ut i ödemarken under veckan. Sedan dess har forwarden blivit borttrejdad och dumpad – helt utan sin vetskap.

Den 21 juni skickade Ryan Hartman ut en tweet där han meddelade omvärlden att han skulle spendera den närmaste veckan ”off the grid”.

Heading off the grid till next Saturday… if you need me… leave me a voicemail ✌🏽world pic.twitter.com/6Megt1CTdC

— Ryan Hartman (@RHartzy18) June 21, 2019