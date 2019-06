Hans pappa Peter är en av de mest framgångsrika spelarna någonsin i Elitserien och SHL. Efter en krokig väg är sonen Filip Nordström nu också på väg mot finrummet, via en tryout i Mora. - Jag har fått mycket förväntningar på mig och my

Han värvades till Mora under inledningen av årets säsong och gjorde succé. Nu uppges dock Spencer Abbott vara klar för Moras värsta rival, Leksand. Detta enligt Mr. Madhawk. – Vi har fört en dialog med agenten, säger Leksands general man

10 juni, 2019

Pappa Peter gjorde över 300 poäng för Färjestad under sin karriär. Nu håller sonen Filip Nordström på att göra sig sitt egna namn i hockey-Sverige. Under måndagen meddelade nydegraderade Mora att man plockar in 20-åringen på tryout. Un