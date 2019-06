Axel Andersson Foto: Fred Kfoury III/Icon Sportswire

Spel i AHL eller OHL? Det är frågan för den svenske juniorbacken Axel Andersson inför nästa säsong. Han kommer antingen att hamna i Boston Bruins farmarlag Providence eller i Kitchener Rangers i den kanadensiska juniorhockeyn.

– Han är fortfarande ung och ser ut som en ung kille, säger Bruins utvecklingschef Jamie Langenbrunner till The Athletic.

LÄS ÄVEN: Här är svenskarna som finns på NHL-lagens utvecklingscamper

Axel Andersson tillhörde Djurgården förra säsongen. Men i stället för att spela J20-hockey eller försöka slå sig in i SHL lånades han ut till Södertälje i Hockeyallsvenskan där han stod för fem assist på 41 matcher.

Inför nästa säsong tyder allt på att det blir spel i Nordamerika för 19-åringen. Boston Bruins, som draftade honom som 57:e spelare i andra rundan i fjol, har Andersson under kontrakt och står inför två valmöjligheter. Antingen placerar man honom i klubbens farmarlag i Providence och låter honom spela i AHL. Eller så skickar man honom till juniorligan OHL i Kanada.

Där sitter Kitchener Rangers på den högerfattade backens rättigheter. Axel Andersson skulle i så fall hamna i en klubb som har en historik av svenska spelare både Gabriel Landeskog och Rickard Hugg har varit kaptener i laget.

”LÄTT ATT MAN BLIR FÖRSIKTIG”

Bruins kommer att utvärdera Andersson under det utvecklingsläger man håller för klubbens talanger just nu. Klubbens utvecklingsansvarige, den tidigare storspelaren Jamie Langenbrunner, menar att det finns mycket talang att jobba med i ynglingen, men också mycket som måste utvecklas för att han ska kunna ta nästa kliv.

– Han är fortfarande ung och ser ut som en ung kille, säger Langenbrunner till The Athletic.

– Han spelade i andraligan i Sverige och hade en tuff start offensivt sett. Antagligen för att han försökte att inte göra misstag. Han spelade mot proffs som 18-åring och då blir man lätt lite försiktig, vilket han var.

Axel Andersson är aktuell för spel i JVM med Juniorkronorna i vinter. Han är en av åtta backar uttagen till World Junior Summer Showcase i Plymouth, Michigan om en månad.