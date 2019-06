Han sköt 30 mål för första gången i karriären och snittade mer än en poäng per match. Nu kan Sebastian Aho casha in rejält.

Sebastian Aho är en av många unga storstjärnor med kontrakt som löper ut på söndag. Och precis som för många andra går förhandlingarna kring det nya kontraktet ganska trögt, tycks det som i alla fall.

Från och med igår får restricted free agents samtala med andra klubbar och enligt The Athletics Pierre LeBrun har flera klubbar ringt Ahos stab för att kolla upp hans eventuella tillgänglighet vid en trejd eller ett offer sheet. Enligt Lebrun vill den finske storstjärnan emellertid stanna i Carolina Hurricanes.

Men då måste de såklart komma överens om ett nytt kontrakt. Efter det stora genombrottet under säsongen som gick ser 21-åringen ut att vilja casha in rejält på sitt nya avtal. Enligt Frank Seravalli på TSN ska Aho vilja ha ett femårskontrakt som ska ge honom en årslön kring trakterna av 9,5 miljoner dollar.

Det skulle göra honom till klubbens klart bäst betalda spelare. Nyförvävet Patrick Marleau har just nu högst lönetaksträff på 6,25 miljoner dollar. Bakom honom hittar vi Jordan Staal på sex miljoner dollar och Dougie Hamilton på 5,75.

Carolina Hurricanes ser dock ut att vilja få ned Ahos anspråk något, innan de är beredda att förlänga med finländaren. Klubbens general manager Don Waddell har tidigare dock sagt att de skulle matcha ”alla andra klubbars bud på honom” om det skulle komma något offer sheet på stjärncentern.

As we reported in Vancouver, belief is the initial ask from Aho's camp was in the $9.5 million range x 5 years. https://t.co/RqCszLo2ea

— Frank Seravalli (@frank_seravalli) June 26, 2019