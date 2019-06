Han var en av få spelare med ordentlig rutin från spel i Hockeyallsvenskan. Nu står det klart att 28-årige centern Robin Sterner lämnar den allsvenska nykomlingen Kristianstad. Robin Sterner var en viktig del i det Kristianstadlag som under v

Tony Pappila anslöt från Pantern under säsongen och gjorde succé. Nu förlänger han med Kristianstad. - Från dag ett blev jag välkomnad av spelare och ledare i KIK, vi var som en stor familj, säger han. Tony Pappila gjorde 21 poäng på

Emil Norberg hade total lekstuga i J20-serien förra säsongen. Nu hoppas Björklöven på ett A-lagsgenombrott. Den egna produkten stannar i klubben. - Han har visat under den korta tid som jag varit här att han skulle göra precis allt för Bjö

24 juni, 2019

Björklövens nyförvärv från Pantern Oliver Larsen har en häftig vecka framför sig. Han har nämligen bjudit in av Toronto Maple Leafs för att delta på klubbens utvecklingsläger under veckan. Under måndagen inleds Toronto Maple Leafs årl