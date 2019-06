Tim Heed har ett utgående kontrakt med San Jose. Men enligt The Athletics Kevin Kurz kommer svensken spela för Sharks till hösten.

Det blev 13 poäng på 37 matcher förra säsongen och totalt har Tim Heed fått spela 67 matcher i NHL. Nu har backen utgående kontrakt och han blir dessutom UFA, vilket gör att han kan välja helt fritt bland anbuden.

Men enligt The Athletics Kevin Kurz är det troligaste alternativet att Heed blir kvar i San Jose. Sharks har redan bytt bort backen Justin Braun till Philadelphia och häromdagen släppte de dessutom svenskamerikanen Joakim Ryan. Således finns det plats för Heed i klubben även fortsättningsvis. Dessutom har San Jose lönetaksbekymmer och Heed skulle då vara ett billigt alternativ för tredje backpar.

Den tidigare Skellefteåbacken har ryktats bort från klubben ända sedan Erik Karlsson anslöt förra hösten men han blev kvar då – och ser ut att bli kvar även den här gången.

Heed skrev inför säsongen 17/18 på ett tvåårskontrakt med en lönetaksträff på 650 000 dollar. Till helgen blir han alltså, som många andra svenskar, kontraktslös.

One #SJSharks UFA we haven’t spent much time on is defenseman Tim Heed, but with Justin Braun now in Philly I’m hearing it’s likely he will return. Heed, like Braun, is a right-handed shot and could slot in on the third pair

— Kevin Kurz (@KKurzNHL) June 27, 2019