Tidigare under fredagskvällen stod det klart att André Burakovsky byter Washington mot Colorado. Då passade den forne lagkamraten Tom Wilson på att skicka en hälsning till svensken – som inte var sen med att svara.

Tom Wilson och André Burakovsky har varit lagkamrater i Capitals ända sedan svensken debuterade 2014. Fyra år senare vann de Stanley Cup. Men nu skiljs deras vägar åt då Burakovsky tidigare under fredagskvällen trejdades till Colorado.

Han fick dock en hälsning från sin gamle lagkompis via Twitter.

”Älskar dig broder. Lycka till på resten av vägen. Vi ses i hörnen”.

Burakovsky var inte sen att svara.

”Tack broder. Älskar dig. Håll upp huvudet”.

Tom Wilson har vid flera tillfällen uppmärksammats för sitt vårdslösa spel och han har också vid ett flertal tillfällen varit avstängd för förseelser. Bland dessa finns den brutala tacklingen på St.Louis Oskar Sundqvist på försäsongen inför den nyss avslutade säsongen.

Thanks bro. Love you, keep your head up!

