Han kunde bara spela fyra matcher under säsongen på grund av skadebekymmer. Ändå draftades Eric Hjorth både i NHL-drfaten och CHL-draften. Nu ser han ut att fortsätta karriären i Sarnia Sting i OHL.

– Vi tror han kommer vara en viktig pjäs för oss, säger klubbens GM Nick Sinclair.

Det blir ingen fortsättning i Linköping. I stället kan den 18-årige svenskdoldisen Eric Hjorth fortsätta karriären på andra sidan Atlanten. Igår valdes han som 17:e spelare i CHL:s årliga importdraft av Sarnia Sting. CHL är organisationen som har de tre största juniorligorna: WHL, OHL och QMJHL.

Sarnia Sting huserar i Ontario Hockey League och de tycks räkna med att Hjorth kommer fortsätta sin karriär där.

– Eric är en stor kille med ett grymt skott. Han är en offensiv back med bra skicklighet och gillar att följa med i anfallen och skapa lägen. Han åker skridskor bra, ser spelet väldigt bra och vi tror han kommer betyda mycket för laget och att han kommer vara en viktig pjäs för oss, säger Sarnias general manager Nick Sinclair till Blackburnnews.com.

Eric Hjorth spelade som sagt bara fyra matcher under säsongen. På tre matcher i J18-allsvenskan noterade backen 3+3. Han gjorde även ett framträdande i J20 SuperElit för Linköping.

Trots skadorna valdes han redan i fjärderundan, som spelare 104 totalt, av Columbus i NHL-draften för en knapp vecka sedan.

