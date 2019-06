Efter Andreas Johnssons fina säsong står det nu klart att han stannar i Toronto. Han har skrivit på ett fyraårskontrakt värt i snitt 3,4 miljoner dollar per år. Maple Leafs meddelar också att de förlängt med Kasperi Kapanen.

Förra säsongen stod Andreas Johnsson för ett genombrott i AHL när han gjorde 54 poäng för Toronto Marlies. Till den nyss avslutade säsongen tog han en plats i NHL och Maple Leafs och stod då för 43 poäng.

Kontraktet skulle egentligen gått ut 1 juli men nu är ett nytt på plats. Toronto meddelar idag att 24 skrivit på fram till 2023. Han lön ökar från 787 500 dollar, ett avtal han skrev sommaren, till 3,4 miljoner per säsong.

Toronto meddelar också att de förlängt med finländaren Kasperi Kapanen. Kapanen har tagit samma resa som Johnsson och inlett i farmarlaget under ett par säsonger. Men ifjol blev det ett genombrott på NHL-nivå när 22-åringen gjorde 44 poäng.

